FOTOD ⟩ Ministrid kogunesid kärpeplaane arutama

Iga minister pidi tegema ettepanekud kärbeteks oma haldusalas.

«Seekordse riigieelarve läbivaks märksõnaks saab olema kokkuhoid, mis on valitsuskoalitsiooni kokku pannes kõigi erakondade poolt kokku lepitud suund,» märkis rahandusminister Mart Võrklaev.

«Lisaks praegu käimasolevatele ministeeriumite ümberkorraldusetele, otsime võimalusi kokkuhoiuks valitsemisalade sees ning kokkulepe on, et kõik ministeeriumid esitavad oma valitsemiseala ettepanekud 1. juuliks. Lisaks tuleb ministritel arvestada sellega, et tänavu täiendavateks kulutusteks lisataotlusi ei esitata,» lausus ta.

Rahandusministeerium koondab ettepanekud ning neid asutakse eelarve koostamise raames kaaluma. Konkreetsed tegevused ja kokkuhoiukohad selguvad eelarve ja eelarvestrateegia kinnitamisel valitsuse poolt sügisel.

Ministri sõnul on kõikide panus oluline, katmaks suurenenud kaitsekulusid ja liikumaks riigi eelarve kordategemise suunas. «Seda võimalust, et mõnes haldusalas kokkuhoiukohti ei leita, ei ole. Alati on võimalik tegevusi ümber vaadata ja natukenegi efektiivsemalt tegutseda,» lisas Võrklaev.

Samuti on otsustatud, et sel aastal ei toimu eelarve kokkupanekul lisataotluste esitamist. Erandiks on eelmise aasta eelarvestrateegia protsessi järgselt vastu võetud või jõustunud õigusaktid, millest tekivad asutusele täiendavad kohustused ja kaasnevad lisakulud.

Lisaks plaanib rahandusministeerium laiapõhjalisemate ja suuremate muudatuste ning reformide tegemiseks sügiseks kokku panna nulleelarve koostamise tegevusplaani. Eesmärk on leida suuremaid kokkuhoiu- ja ümberkorralduskohti, et seeläbi riiki efektiivsemaks muuta. «See saab toimuda järk-järgult, kuna tegemist on sisult eelarve nullist läbi vaatamisega. Kindel soov on igal aastal teatud valdkonnad läbi käia, et struktuurseid kokkuhoiuvõimalusi leida,» selgitas minister.

Riigieelarve koostamise arutelud algavad augustis. Tavapäraselt kinnitab valitsus eelarvenumbrid sügisel, seadusena kiidab riigikogu eelarve heaks aasta lõpuks ning see jõustub eelarveaasta algusest. Riigieelarve koostamist koordineerib Rahandusministeerium.