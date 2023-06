Puuduvad esmaabitõendid ja tegemata taustakontroll: vaid murdosa lapsehoide täidab kõiki reegleid

Sotsiaalkindlustusamet kontrollis aprilli- ja maikuus 65 lapsehoiuteenust osutavat asutust ja tuvastas neis 119 rikkumist: 42 lapsehoius tuvastati hoolsuskohustuse rikkumine, mis seisnes tegevusloal märgitud andmete mittevastavuses, 32 asutuses eksiti kvalifikatsiooninõuete vastu või puudusid kehtivad esmaabitõendid. Vaid 15 protsenti lapsehoiuteenuse osutajatest täitsid kõiki tegevusloal märgitud nõudeid.

«On väga oluline, et lastega töötavatel inimestel oleksid vastavad teadmised ja isikuomadused. Kutsetunnistuse olemasolu annab nii lapsevanemale kui ka asutusele kindluse, et töötaja on sobilik tööülesandeid täitma,» ütles sotsiaalkindlustusameti järelevalve juhtivspetsialist Aasa Harjak.

Ta lisas, et ka esmaabikoolituse läbimine või uuendamine on vähetähtsustatud. «Nii nagu teisedki valdkonnad, kaasajastuvad esmaabi andmise võtted. Kui töötaja ei käi vastaval koolitusel ja praktikas teadmisi ei uuenda, ei ole ka laste turvalisus tagatud.»

Sotsiaalkindlustusamet vahendas pressiteates, et iga lapsehoiu tegevusloal on märgitud, mitu last tohib selles asutuses maksimaalselt hoiul olla.

«See võib asutuseti olla väga erinev – on väga suuri ja väga väikseid lapsehoide. Lapsevanemal on hea teada ja ühtlasi kontrollida, et ühe hoidja kohta ei tohi olla rohkem kui 10 last,» selgitas Harjak ja lisas, et väiksemate kui kolmeaastaste ja erivajadustega laste puhul on reeglid teised: alla kolmeaastaste ja sügava või raske puudega laste puhul on hoidjaid vaja topelt ehk viie lapse kohta peab olema üks hoidja.