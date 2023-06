Hiiumaa raiekäki suhtes algatati kriminaalmenetlus

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu selgitas, et keskkonnakahjuga juhtumi puhul annab seadus aluse kriminaalmenetluseks, kui tekitatud kahju on rahasse ümber arvutatult suurem kui neli tuhat eurot. «Õngu rabas väljaspool loodushoiutööde projekti raiutud puukändude mõõdistamine on lõppenud ning tulemused annavad aluse kriminaalasja alustamiseks,» ütles Avarsalu.

Veel mai lõpus polnud kahju ulatus täpselt teada, ent metsaaktivisti, MTÜ Eesti Metsa Abiks eestvedaja Mati Sepp sõnas, et nähtavasti on raiutud sadu meetreid läbi Natura 2000 ala. «Ma pole oma elus varem sellist alatust näinud,» kommenteeris kohapealset vaatepilti Sepp, kes RMK-le rikkumistest ka teada andis.

Lõigatud on keelatud trassi, millele raieteatist polnud ja mis polnuks ka võimalik, sest projektiga see ei kattu, kirjutas Postimees varem. RMK ja keskkonnaametiga rikkumisi jaganud Sepp kirjeldas, et giljotiiniga töötav juht oli otsustanud suvalise koha pealt mööda sihtkaitsevööndit hakata ennast välja lõikama majandusmetsa ja seejärel suundunud teele. Seetõttu pakkus Sepp, et tegu võis olla teadliku tegevusega.