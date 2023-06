OTSEPILT ⟩ Riigikogu arutab erakorraliselt usaldushääletusega seotud eelnõusid

Riigikogu erakorralise istungi päevakorras on riigikohtu liikme Margit Vuti ametivanne, samuti valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu arutelu, mis on seotud valitsuse usaldusküsimusega.

Tegemist on eelnõu teise lugemisega, mille arutelu jäi 15. juuni istungil pooleli. Eelnõuga tõstetakse alkoholi ja tubakatoodete aktsiisimäärasid, et suurendada aktsiisitulu ning mõjutada alkoholi ja tubakatoodete kättesaadavust.

Päevakorras on ka valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu mis on seotud valitsuse usaldusküsimusega. Kavas on teine lugemine ja ettekandja on rahandusminister Mart Võrklaev. Eelnõu kohaselt tõuseb käibemaksumäär alates 2024. aasta 1. jaanuarist 20-lt 22 protsendile.

Ka on suures saalis valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis on seotud valitsuse usaldusküsimusega. Tegemist on teise lugemisega ja ettekandja on rahandusminister Mart Võrklaev. Eelnõu kohaselt kaotatakse mitmed maksusoodustused, tõstetakse tulumaksumäära ning asendatakse regresseeruv maksuvaba tulu ühtse maksuvaba tuluga.

Päevakorras on ka valitsuse algatatud hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis on seotud valitsuse usaldusküsimusega. Taas on tegemist teise lugemisega ja ettekandja on rahandusminister Mart Võrklaev. Eelnõuga tõstetakse riigieelarve tulu suurendamiseks erinevate hasartmänguliikide maksumäärasid.