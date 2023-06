Kliimaministeerium hakkab asekantslerite arvu vähendama

«Printsiip on, et toome kõik töötajad loodavasse kliimaministeeriumisse tervikuna üle nii keskkonnaministeeriumist kui ka MKMist [majandus- ja kommunikatsiooniministeerium – toim] meie tööülesannete ulatuses,» kirjeldas Michal, lisades, et üle tuuakse ka mõlema ministeeriumi asekantslerid – keskkonnaministeeriumist viis ja MKMist neli. «Seejärel muudame struktuuri ja vähendame asekantslerite arvu.»