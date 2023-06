Raplas hukkus autoga teelt välja sõitnud noormees

Kesk-Eesti politseijaoskonna välijuht Kaspar Kõiv ütles, et traagilise õnnetuse üksikasjad on selgitamisel, samuti hukkunud mehe võimalik joove.

Tänavu on Eestis juhtunud 639 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles on hukkunud 24 ja viga saanud 731 inimest.

«Vabad päevad on veel ees ja politsei on pühade ajal inimestele abiks tavapärasest suuremate jõududega, kuid oma panuse ohutuks jaaniks peavad andma ka pidulised. Nautige vabu päevi, aga tehke seda mõistlikult, nii, et ei läheks vaja politsei, meedikute ega päästjate abi. Kui märkate inimest, kes on teistele ohtlik: teeb sõites ohtlikke manöövreid, keegi istub purjuspäi rooli või muutub vägivaldseks, helistage 112 ja kutsuge abi enne, kui midagi koledat juhtub,» lisas ta.