Seeder: presidendi otsus on vastutustundetu

Seeder viitas president Alar Karise kommentaarile, milles Karis ütles, et riigikogus toimuvatele vastasseisudele ei saa olla lahendus valitsuse pidev seaduste usaldusküsimustega sidumine. «Seda ei kavatse ma sallida,» väitis president Karis.

«Ometi kuulutas president välja enneolematu koguse seadusi, mille valitsus suve algul riigikogust läbi pressis. Kaheksa seadust, millega valitsus teerullina parlamendist üle sõitis. Väita nüüd, et president ei kavatse sellist käitumist tulevikus sallida, on võrdeline olukorraga, kus terve loomakari on juba lahti unustatud aedikust pakku pääsenud, aga president lööb viimase mullika ees värava kinni ja kuulutab probleemi lahendatuks,» sedastas Seeder.