Kergejõustikutreener Mehis Viru sai kahtlustuse treenitavate seksuaalvahekorda mõjutamises

Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kairi Kaldoja sõnul on treener kahtlustuse kohaselt kasutanud ära õpilaste usaldust ja sõltuvust ning astunud treenitavatega seksuaalvahekorda. «Selliselt noorte sportlikke ambitsioone ja sõltuvussuhet ära kasutades seksuaalvahekorda astumine on kuritegu. Seetõttu tuleb meil kahtlust põhjalikult kriminaalmenetluses kontrollida,» seletas Kaldoja.

«Inimeste heaolu ja edu sõltub tihti kellestki tööl, koolis, treeningul või muus eluvaldkonnas. Seda mõju ega rolli ei tohi aga kuritarvitada. On kuritegu mõjutada selliselt inimest seksuaalvahekorda astuma. Taoliste juhtumite puhul võib inimene alles aastaid hiljem tagantjärele mõista enda mõjutamist ja ärakasutamist. Kriminaalasjas uurimine käib ning seetõttu võivad nii kannatanute arv kui esialgne kahtlustus uurimise jooksul muutuda,» sõnas Kaldoja.

Kaldoja julgustab politsei või ohvriabi poole pöörduma niipea, kui keegi tunneb, et teda on mõjuvõimu või sõltuvust kasutades survestatud seksuaalvahekorda astuma. Seda ka siis, kui võimalikust kuriteost on aastaid möödas. «Isegi, kui konkreetse juhtumi puhul pole enam kriminaalmenetluslikult võimalik midagi ette võtta, võib see aidata mõnd teist juhtumit lahendada. Kõige olulisem on aga meelerahu taastamine,» sõnas Kaldoja.