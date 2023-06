Blinkeni sõnul on Ukraina vasturünnak algusjärgus

«Vastupealetung on lapsekingades ja te kuulsite Ukraina kaitseministrit eile rääkimas, mille järgi tundub, et nad pole veel suuremat osa oma vägedest sellele pealetungile suunanud. Ja pole kahtlustki, et see pole lihtne, sest venelased on kuid kaitset ehitanud. Aga me just eile teatasime Ukrainale lisaabi andmisest,» ütles Blinken USA välisministeeriumi pressiteenistuse teatel.

Blinken kinnitas, et Ukraina sõjaväel on kõik, mida vaja, et olla sõjaväljal edukas.

«Sellel määral, kui Moskvat segavad tema enda sisemised lahkhelid, siis võib see aidata. Kui Wagneri väed ei ole enam rindel, siis võib see samuti aidata, sest nad olid tõhusad. Nad lihtsalt viskasid inimesi Putini enda tehtud hakklihamasinasse. Nii et ma arvan, et Ukraina jaoks on siin mingi võimalus,» arvas Blinken.

«Kui Ukraina relvajõud kasutavad ära erasõjafirma Wagneri eemaldamist Ukraina lahinguväljalt, siis see ei juhtu lähipäevil, vaid lähinädalatel ja kuudel,» seletas välisminister.

USA president Joe Biden ütles varem päeval, et paaria Vladimir Putin on kaotamas sõda Ukrainas, kuid veel on liialt vara öelda, kas Venemaa autoritaarset presidenti nõrgestas erasõjaväe Wagner katkestatud mäss läinud nädalavahetusel.