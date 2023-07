Wagner peatas mõnedel andmetel palgasõdurite värbamise

Kontol öeldakse, et selline otsus tehti väidetavalt Valgevene territooriumile kolimise ja palgasõdurite osalemise peatamise tõttu sõjas Ukraina vastu.

Kreml on pärast mässu lubanud palgasõdurite juhile Jevgeni Prigožinile turvalist taganemist Valgevenesse.

Riigiduuma spiiker Vjatšeslav Volodin väitis pühapäeval, et paljud Wagneri eraarmee võitlejad on nõustunud Vene presidendi Vladimir Putini ettepanekuga jätkata Venemaa kaitsmist.

«Mulle teadaolevalt on paljud Wagneri võitlejad nõustunud presidendi ettepanekuga jätkata relv käes Venemaa kaitsmist,» kirjutas Volodin Telegramis.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles laupäeval, et Venemaa sõjas Ukrainas on hukkunud vähemalt 21 000 Wagneri palgaarmee võitlejat.

«Wagneri eraarmee on kandnud eriti Ukraina idaosas tohutuid kaotusi,» ütles Zelenskõi telekanali CNN ajakirjanikele. President lisas, et lahingutes on saanud haavata 80 000 Wagneri võitlejat.