Zelenskõi sõnul annaks kutse NATOsse sõduritele tohutu tõuke

Ukraina president ütles Erin Burnettile antud intervjuus, et Biden on otsustaja, kas riigist saab alliansi liige.

Presidendi sõnul mõistab Ukraina, et riiki ei võeta allianssi enne sõja lõppu, kuid ukrainlaste jaoks on oluline tunda selles küsimuses liitlaste toetust.

«Me mõistame kõike. Aga see signaal oleks tõesti väga oluline. Ja see sõltub Bideni otsusest,» rõhutas Zelenskõi.

USA president Joe Biden suundub nädala pärast Euroopasse kolme riigi reisile, mille seas NATO tippkohtumisele, mis keskendub Ukrainat toetava rahvusvahelise koalitsiooni tugevdamisele. Bidenit on NATO kohtumisele laialdaselt oodatud. USA teatel on allianss on peaaegu üht meelt, kuidas läheneda eelseisval kohtumisel Ukraina liitumissurvele.