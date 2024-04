«Igal juhil on õigus endale meeskond valida. See kehtib ka erakonna juhtide kohta, kuid igal erakonnajuhil on ka kohustus täita oma valijatele antud lubadused. Neid saab täita kahjuks vaid võimul olles,» kirjeldas Ernits.

«2019. aasta valimiste järel pääsesime valitsusse. Seda võiks meie jaoks võrrelda olukorraga, kui Eesti omal ajal vabaks sai. Kui me poleks toona suutnud avanenud üürikest ajaakent arukalt ära kasutada, poleks Eesti iial vabaks saanud.»

Ernitsa sõnul kulutas erakond saadud aega üksteise solvamise peale. «Kõige suuremaks läbikukkumiseks oli see, et me ei suutnud meile antud ajaloolist võimalust ära kasutada.»

Ta tõdes, et viimased valimised osutusid EKRE jaoks katastroofiks. «Tõsi, konkurendid andsid endast kõik, ei meid demoniseerida, kuid see on vaid pool tõest. Teine pool puudutab erakonna juhtide – Mart ja Martin Helme tegevust. Süüdistades oma kaotuses üksnes e-valimisi, ei taha perekond tunnistada, et just nende endi lühinägeliku kaadripoliitika tõttu e-valimistega midagi ei tehtud.»

Ernitsa silmis said IT-ministriteks inimesed, kes poleks pidanud seda ametikohta täitma. «Kui Rõuge vallavolikogu esimees Mati Kuklane julges sotsiaalmeedias kirjutada, et keegi peab julgema meie kaotuse tõelised põhjused välja tuua, viidates äpardunud valimiskampaaniale ja Mart Helme ebaadekvaatsetele sõnavõttudele, kinnitasid meie juhid, et nemad pole ühtegi vigu teinud,» ütles ta.