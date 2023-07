JÄRELVAADATAV ⟩ Ratas: tulen kõrgpoliitilisest liigast ära, aga erakonnale käega ei lehvita

Erakonna esimehe kohalt taanduv Ratas ütles pressikonverentsil, et on alates 15. aprilli volikogust, mil otsustati ühehäälse paremusega, et erakorralist kongressi ei toimu, püüdnud erakonna sees olevaid erinevaid osapooli lepitada, kuid tulutult. «Ma näen seda, et töist usalduslikku õhkkonda erakonna sees ei ole,» nentis Ratas.

Ratas küll lahkub erakonna esimehe kohalt, kuid suurest poliitikast ei taandu. «Sellistes vastutavates ametites - linnapea, peaministri ja erakonna esimehena - olen ma lähtunud põhimõttest, et pead olema kõigi inimeste linnapea, peaminister või erakonna esimees. Olen seda südames kandnud ja kannan ka täna,» ütles Ratas. «Ma arvan, et täna tuleb teha samm tagasi. Tahan siin täna teile öelda, et otsus tähendab ka minu jaoks kõrgpoliitilisest liigast äratulekut, aga ma sellele erakonnale käega ei lehvita. Jätkan poliitikas, jätkan kindlasti erakonnas ja riigikogus tööd.»

Ratas, erakonna aseesimees Kadri Simson ja juhatuse liige Jaak Aab teatasid vahetult enne kella 18, et toetavad ühiselt uueks erakonna esimeheks Tanel Kiike. «Ma arvan, et erakonna peaks üle võtma see, kes on erakonna esimeheks saades, reaalselt sellest sekundist, peab olema valmis tõusma peaministritoolile. Ma arvan, et Tanel Kiigel on seda potentsiaali,» ütles Ratas.