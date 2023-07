Ratas, Simson ja Aab toetavad Keskerakonna uue esimehena Tanel Kiike

Eesti Keskerakond on väärika ajaloo ja olulise poliitilise missiooniga erakond. Erakond, mis on alati seisnud õiglase ja solidaarse riigi ning iga inimese heaolu eest. Nii peab see olema ka edaspidi. Kahjuks on meie erakonnal praegu rasked ajad, kuna sisemine võimuvõitlus takistab organisatsiooni arengut ja piirkondade tugevdamist.

Keskerakond seisab teelahkmel. Erakorralisel kongressil otsustame ühiselt erakonna edasise suuna ning meie kõigi valikutest sõltub, kas suudame taas tõusta Eesti poliitika juhtivaks jõuks. Meie konkurendid loodavad näha Keskerakonna lagunemist, aga tõestame neile ja iseendale, et suudame ühiste eesmärkide ja aadete taha koonduda. See eeldab meeskonnatööd ning Eesti ja Keskerakonna huvide kõrgemale seadmist isiklikest ambitsioonidest.

Keskerakonna esimehe ja juhatuse kohus on kanda edasi Rahvarinde liikumisest alguse saanud aateid ja põhimõtteid. Seista sotsiaalse õigluse ja iga Eestimaa inimese heaolu eest, sõltumata tema soost, vanusest, rahvusest või elukohast. Meie toetame tulevase Keskerakonna esimehena praegust aseesimeest ja Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimeest Tanel Kiike, kes on panustanud erakonna tegevusse ja valimiskampaaniatesse ligi 15 aastat.

Tanel on seisnud Keskerakonna maailmavaate eest nii kahes valitsuses, Riigikogus kui Tallinna linnavalitsuses ja -volikogus. Samuti on ta juhtinud peaministri bürood, töötanud Keskerakonna büroos ning aidanud koostada mitmeid valimisplatvorme ja erakonna strateegiaid. Tanel on inimesi ühendav ja lahendusi otsiv juht. Oleme veendunud, et tema senine juhtimiskogemus, mitmekülgsed teadmised ja isikuomadused aitavad tal edukalt erakonda edasi viia.

Kutsume erakonnakaaslasi üles toetama erakorralisel kongressil uue esimehena Tanel Kiike!