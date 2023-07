Kiievi saatkonna töötaja pälvis kaitseväe tunnustuse

«See oli väga ootamatu,» lausus 32-aastane Melnõk Postimehele. «Tulin nagu tavaliselt tööle, kui kaitseatašee [kolonel] Eero Kinnunen teatas, et tuleb koosolek, kus «on vaja arutada tähtsaid asju». Ma ei osanud midagi ebatavalist oodata, sest meil käivad tihti parlamendidelegatsioonid ja toimuvad eri visiidid ning arvasin, et see on ilmselt seotud tööalase info edastamisega.»