Nursipalu harjutusvälja laiendamise otsus venib, kohalikud pole hinnapakkumisi saanud

Pevkur ütles, et plaan on jõuda laiendamisettepanekuga valitsusse septembri alguses. Ette­paneku saab teha riigikogus vastu võetud seadusemuudatuse toel ja siis saab määrata ka laienduse täpsed piirid. «Seda saab teha siis, kui ära on tehtud kohustuslikud eeltoimingud: Natura eelhindamine ja avalik väljapanek,» selgitas kaitse­minister.