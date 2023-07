Kriis hüüab tulles: tasuta õigusabi süsteem suudeti päästa, kuid kui kauaks?

Advokatuuri riigi õigusabi komisjoni esimehe Eva Tibari sõnul pole tasumäärade tõstmine riigi õigusabi osutavate advokaatide puudust leevendanud. «Sügisel, kui süsteem oli kokku kukkumas, pakkus see (tasumäärade tõstmine – M.P.) ajutise lahenduse, kuid probleem on jätkuvalt õhus. Uusi advokaate riigi õigusabi süsteemi ei lisandu ja väga paljudes asjades tuleb advokaadi leidmiseks kasutada advokatuuri kantsleri esildist, sisuliselt eritasu,» nentis Tibar Postimehele. «See on olemuselt erakordne meede: kui erakordne muutub süsteemi püsimise nimel igapäevaseks, siis tegelikult süsteem ei toimi. Tulised asjad saame esildistega lahendatud, aga see ei ole jätkusuutlik,» selgitas ta. Praeguse seisuga osutab riigi õigusabi teenust kogu Eesti peale veidi alla saja advokaadi.