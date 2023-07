Viljalepingu lõpetamine maksab Sullivani sõnul Venemaale diplomaatiliselt kätte

«Kui Venemaa sellest väljub, siis vaatab muu maailm seda ja ütleb, et Venemaa on pööranud selja tõsiasjale, et tänu leppele saavad Aafrika, Ladina-Ameerika ja Aasia riigid vajaliku toidu taskukohase hinnaga. Ja ma arvan, et tulevikus läheb see Venemaale diplomaatiliselt kalliks maksma. Nii et see on valik, mille Vladimir Putin peab tegema. Oleme valmis igaks stsenaariumiks ja teeme selles osas ukrainlastega tihedat koostööd,» ütles nõunik.