INTERVJUU ⟩ Raimond Kaljulaid: kaitseväes räägitaksegi otsekohesemalt kui tsiviilstruktuurides

Ma arvan küll, et kaitseväes lihtsalt räägitaksegi otsekohesemalt kui tsiviilstruktuurides.

Müller: Postimeest tsiteerides: «Palmil on probleeme enda ülalpidamisega ja see olla britte korduvalt šokeerinud, kumab väga laia ringi seltskonna poolt avaldatud arvamustest, alates poliitikutest kuni nendeni, kes on ise vahetult kaitseväe diviisiga seotud». Kas Postimees ja need arvajad teevad /.../ Palmile liiga, laimavad teda või üritavad kaitseväes lõhesid tekitada?

Kaljulaid: Ma ei tea, kes need Postimehe allikad on, ma ei oska seda kommenteerida. Minuni küll ei ole jõudnud ja ma ei saa rääkida kolleegide eest, aga ma pole ka kuulnud, et meie liitlaste poolt oleks tulnud mingisuguseid sellesuunalisi signaale.

Tõsi on see, et Eestis on inimesi, kes on olnud kaitseväega seotud ja ühel või teisel põhjusel kaitseväeteenistusest lahkunud ja kes on juhtkonna suhtes kriitilised.

On ju ka neid, kes on poliitilisel tasemel seda kriitikat väljendanud. Veel kord, ma juhin tähelepanu, et praeguse kaitseväe juhataja ametiaega pikendati. Selle taga oli konsensus riigikogus ja siin on kaks vaadet.

Jah, tõesti, meil on kriitikuid ja neid, kes ütlevad, et kindralid Herem ja Palm on teinud valesid otsuseid, aga on ka neid, kes ütlevad, et kaitseväe juhtkond on viinud läbi kaitseväe jaoks vajalikke reforme.