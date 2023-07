Koppel kärbetest: riigieelarve tuleb taas muuta arusaadavaks ja läbipaistvaks

Tänane Postimees kirjutas, et rahandusminister Mart Võrklaev (RE) tegi hiljuti avalikkusele ja ettevõtjatele üleskutse märgata riigiaparaadis raiskamist ning anda sellest riigile teada. Ülesanne osutus keeruliseks.

«Minu arvates on irrelevantne, millised kulud näiteks minule selgelt üleliigsetena paistavad,» tõdes Koppel Postimehele. «Ma isegi ei teeskle, et minu kompetents selleks piisav oleks, ja et ma tegevuspõhise eelarve suudaks endale päriselt arusaadavaks teha ja hakata punase pastakaga sinna küsimärke joonistama.»

Seega ei imesta ta sugugi ka selle üle, et riigiaparaadist väljaspool tegutsevad majanduseksperdid on konkreetsete kuluridade peale näpu panemisel väga ettevaatlikud – kui nad need muidugi üles leiavad. Koppel nentis, et kui mõni majandusekspert ütlekski ühe tema meelest liigse kulurea, saab ta viiehäälse vastuse, miks selle ja just selle kulurea kärpimine ei ole kohe mitte kuidagi võimalik.

«Erasektoris tegutsevad majandusinimesed ei oska aga väljendiga «ei ole võimalik» tegelikult hästi suhestuda, sest nad tegutsevad keskkonnas, kus ümbritsevate realiteetidega kohanemine on vajalik ainuüksi selleks, et (majanduslikus mõistes) ellu jääda,» sõnas Koppel.