«Tõsi ta küll on, et vanalinnas toimub palju ja eriti suvisel ajal leiab nii turist kui ka kohalik elanik üha rohkem tee vanalinna, kuid öösel peaks inimene oma kodus siiski saama magada. Elab ta siis Tallinna vanalinnas või mujal,» rõhutas Tallinna abilinnapea Tiit Terik (KE).

Munitsipaalpolitsei (mupo) menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja Krislin Pärt lausus, et just sellel aastal on mupo pööranud rohkem rohkem rõhku ja teadlikumalt kontrollinud, et meelelahutusasutused seda keeldu järgivad.