9000 siga hukkamisele saatev katk võis tulla Venemaalt

Saavo täpsustas, et esimene puhastus ja desinfektsioon tehakse farmis kohe pärast seda, kui sead on hukatud. «Pannakse desoaine sinna peale. See seisab 24 tundi. Siis seadmed pestakse ja desinfitseeritakse. Kui see desinfitseerimine on tehtud, tehakse seitsme päeva pärast teine. 15 päeva pärast seda võetakse kitsendused maha, kui kõik on korras,» kirjeldas Saavo protsessi.