Kust saadakse müstilisi «terakesi»? Homöopaatiliste preparaatidega ise äritseda ei tohi

Ravimiameti järelevalveosakonna spetsialist Evelin Saar andis mõista, et need preparaadid on reguleeritud nagu iga teine käsimüügiravim: «Homöopaatiliste preparaatide müük on reguleeritud sarnaselt ravimitega ehk neil peab olema müügiluba ja neid tohib müüa ainult apteegis. Eraisikutel ei ole lubatud homöopaatilisi preparaate veebis pakkuda ega turustada.»