VAATA KAARTI ⟩ Eesti tanklaröövide anatoomia: põgenemislootus on nullilähedane

Alles kaks nädalat tagasi nabiti Tartus kinni röövel, kel oli õnnestunud taskusse pista pea 5000 eurot ning suur osa sellest ära kulutada. Politsei Tartu menetlusgrupi juht Timo Reinthal sõnas, et mehe tabamine oli aja küsimus. «Tanklaröövid on üldiselt ikkagi sellised, kus teo toimepanija tabatakse. Ma ei tea, et viimastel aastatel oleks keegi tabamata jäänud,» ütles ta.