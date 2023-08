POLIITÜLLATUS ⟩ Vasakpartei ennistas inimesi liikmeks neile teadmata

Inimene on Ühendatud Vasakparteist kunagi lahkunud, kuid tänavu augusti alguseks on ta nimekirjas jälle tagasi ja kuuleb sellest ajakirjanikult. Samasugust liikumist - varem lahkunud ja 3. augustil tagasi lisatud - võib äriregistrist märgata veel kümnetel teistel liikmetel.

Toivo* aga toonitas, et tema juhtumis ei ole varianti, et ta erakonnale oma allkirjaga liitumisavalduse üldse kunagi oleks saatnud. Endise rahvarinde liikme sõnul ei taha ta olla üheski erakonnas, eriti veel venemeelsete ridades.

«Tähendab, et minu avaldust on kaks korda võltsitud. See on nagu Vene valimistel: viskad kasti vajaliku avalduste koguse ja on liikmete arv olemas,» avaldas Toivo pahameelt.