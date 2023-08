VIDEO JA BLOGI ⟩ Jahilo: tegemist oli mitteametlike sõbralikus ja lõõpivas vormis tehtud remarkidega

Komisjoni istungile on kutsutud ka rahandusminister Mart Võrklaev (RE), rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Sven Kirsipuu, presidendi kantselei direktor Peep Jahilo ja riigikontrolör Janar Holm.

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul on neil päevil avalikkuse ette kerkinud küsimused vabariigi presidendi institutsiooni rahastamise ja seaduste väljakuulutamise vaheliste seoste kohta väga tõsised.

Postimees kirjutas reedel , et maikuus pöördus vabariigi presidendi kantselei rahandusministri poole ja küsis valitsuse reservist 360 000 eurot lisaraha. Rahataotlusele järgnesid vestlused ja telefonikõned, kus hakati kokku siduma presidendi kantselei esitatud rahataotlust ja samal ajal riigikogus vastuvõetud seaduseelnõude väljakuulutamist. Presidendi kantselei rahataotlusele vastati eitavalt.

Rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks tunnistas esmaspäeval Postimehele, et see oli president Alar Karise sisenõunik Toomas Sildam, kes pidas temaga vestluse, kus sidus kokku raha eraldamise presidendi kantseleile ja seaduseelnõude vastuvõtmise. Saksa sõnul vihjati, et ressursipuudus segab kiiresti töötamist ja ressursi abil saaks kantselei kiiremini töötada.