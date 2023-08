Kuusalu vald: riigi pakutud hüvitisimudel ei ole mõistlik

Arvestades, et Kuusalu vallas asub kaks riigi suurimat harjutusvälja – ligi 12 000-hektarine kaitseväe keskpolügoon ja ligi 6000-hektarine Soodla harjutusväli – on vallavanema sõnul igasugune arendustegevus oluliselt raskendatud või piiratud ja elanikud on sunnitud taluma militaarmüra ning rasketehnika liikumist. «Samuti on vallavalitsus seisukohal, et eluruum ei saa mitte kuidagi olla kahju saanud osapool või keskkonnahäiringute taluja. Eluruum on elutu objekt, mis võib seista kasutult aastaid ja sellise mõiste ning argumentatsiooni kaasamine hüvitise suuruse määramisel, eriti sellises suuruses, on arusaamatu,» leiab ta.