Reitingud: Reformierakonna toetusnäitaja on kerges languses

Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 26,6 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 22 protsenti ja Keskerakonda 18,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Kuigi nädalaga erakondade toetusprotsendid märkimisväärselt ei muutunud, siis viimase kahe nädalaga on Reformierakonna toetus langenud 1,7 protsendipunkti võrra. Kaks kuud languses olnud EKRE toetus on praegu stabiliseerunud. Keskerakonna toetus on viie nädalaga tõusnud 2,7 protsendipunkti võrra, kuid viimaste andmete põhjal on tõus peatumas.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 10,4 protsendiga, Isamaa 9,8 protsendiga ning Eesti 200 kaheksa protsendiga. Värsked andmed kinnitavad, et Eesti 200 langus on peatunud ning võrreldes kahe nädala taguse tulemusega on nende toetus praegu ühe protsendipunkti võrra kõrgem.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 45 protsenti ning opositsioonierakondi 50,1 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli teaduri Martin Mölderi sõnul näitavad erakondade toetusnumbrid, et pärast mai algusest kestnud toetuse kasvu on Reformierakonna positsioon viimasel kahel nädalal mõnevõrra nõrgenenud.

«On langenud nende nelja nädala koondtulemus ning samuti näitavad iganädalased toetusnumbrid seda, et erakonna positsioon on hetkel selgelt nõrgem, kui ta oli kuu aega tagasi,» märkis Mölder.

EKRE toetus võrreldes eelmise nädalaga ei muutunud ning Mölderi sõnul ei ole praegu veel näha, kas nende reiting on pärast mõningast langust stabiliseerumas, uuesti kosumas või mitte. «Sama võib järeldada ka Keskerakonna toetuse kohta, mis viimased kuu aega on kasvanud, kuid mis hetkel paistab olevat seisma jäänud,» ütles Mölder.

Väiksemate erakondade osas on Mölderi sõnul näha, et Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid on viimasel paaril nädalal natuke oma positsioone parandanud, Isamaa toetus on aga pärast suvist kasvu stabiliseerunud umbes kümne protsendi tasemele.