Kevadel esines Nikiforov usukanali Spas telesaates ja rääkis ukrainlastest: «Neil ei ole jumalat! Kõik algab sellest. Zelenskõi on ristimata. Ei ole üldse aru saada, mis ta on. Mingisugune abordijäänus, kes tuli ei tea kust. Saate aru – roheline krokodill!» kuulutas ta.

«Me üritasime alguses nendega läbi rääkida, kuid deemonitega ei ole mõtet läbi rääkida, ei olegi, millest rääkida,» jätkas ta. «See on saatan, kõikide valede isa. /.../ Neil ei ole seadusi. Nad on seadusteta inimesed.» Nikiforov toonitas, et selles ongi asja probleem.