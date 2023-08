Ravijuht: homöopaatiaga ravitud lapse eest oli hoolitsetud ja ema püüdis teda aidata

«Mõni aeg tagasi jõudis avalikkuse ette juhtum, kus kolmeaastase lapse ema püüdis vedelikupuudusesse jäänud last abistada alternatiivsete abivõtetega. Soovime siinkohal rõhutada, et laps taastus ilusti ning sai pärast paari haiglas veedetud päevi koju,» teatas Kuressaare haigla sotsiaalmeedias.

«Loodusravi kasutamine on tihtipeale omal kohal ning paljud inimesed kasutavad seda ka kõrvuti nüüdisaegse meditsiiniga, kuid oluline on õigel ajal tunda ära märgid, mis viitavad, et vajalik on meedikute sekkumine,» kirjutas haigla.

Haigla lisas postituses, et nende ravijuhi doktor Edward Laane sõnul ei saa lapse ema kindlasti süüdistada lapse hooletusse jätmises, kuid gastroenteriidiga (ka kõhugripp – B-M.A.) võib laste seisundi allakäik olla väga kiire, mistõttu ülimalt oluline, et laps saab õigel ajal abi.

Laane sõnul oli laps küll raskes seisus, kuid gastroenteriidi puhul on väikese lapse puhul see kiire tulema. «Lapse eest oli hoolitsetud ning ema püüdis teda igati aidata. Raskeks tegi lapse olukorra just väljakujunenud ränk vedelikupuudus, mis sai meedikute hoole all kiirelt likvideeritud ning laps taastus täielikult. Ema oli püüdnud lapsele lusikaga vett anda, kuid see ei andnud tulemust. Kiirabi tegevusse ema kuidagi ei sekkunud ning oli igati valmis koostööks, et lapse seisundi paranemisele kaasa aidata.»