Osmussaarele kerkivad NATO antennid

Korralduse vastuvõtmisel saab tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet otsustada tegevusloa andmise ning seada ettenähtud hüvitusmeetmed. Korraldusega kaasnevad kulud sõltuvad hüvitusmeetmetest. Keskkonnamõju hindamise aruande toodud hüvitusmeetmete kava alusel on elupaikade taastamise kulud 4685 – 10 400 eurot, seirekulud 2880 eurot. Natura erandi tegemise eelduseks on, et hüvitusmeetmed peavad tagama kahjustatud elupaiga samaväärse toimivuse, kui oli algse Natura 2000 ala puhul.