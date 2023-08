MURES ELANIKUD ⟩ Nõmme kraanidest voolas suurte roostetükkidega vett

Nõmme elanik Aime on Pihlaka tänaval elanud pea 30 aastat ning alati oli tal sealse puurkaevuvee kohta jätkunud vaid kiidusõnu. «Meie vesi oli sõna otseses mõttes külm ja karge. Selline selge vesi, mida tahtsid juua,» kirjeldas ta. Aime juttu kinnitab ka tema naaber Enno, kes on samuti mitukümmend aastat Nõmmel elanud. Aime ja Enno väidavad, et olukord on pärast märtsikuud muutunud.