Pere Sihtkapitali põhiseaduskomisjoni erakorralisele istungile ei kutsuta

Riigikogu põhiseaduskomisjoni juht Igor Taro (Eesti 200) sõnas, et homsele kinnisele istungile on kutsutud kõik asutused, kes teemaga kuidagi kokku puutuvad.

Teiste hulgas osalevad kolmapäevasel istungil rahvastikuregistri, siseministeeriumi, andmekaitse inspektsiooni, haridusministeeriumi ja Tartu ülikooli eetikakomitee esindajad. Pere Sihtkapitali liikmeid kutsutud ei ole, kuna istungil Taro sõnul personaalküsimus arutelu alla ei tule.

«Istungi teemaks on «Juurdepääs rahvastikuregistri andmetele õigustatud huvi alusel uuringute läbiviimiseks», kus me käsitleme andmekaitse teemat. Kogu selle juhtumi valguses põhiline asi, mis ühiskonna õiglustunnet on riivanud, on ligipääs isikuandmetele. Kuna nende kaitse on üks olulisemaid inimese põhiõigusi ja et need oleksid kaitstud, siis selle pärast põhiseaduskomisjon selle asja ette võtabki.»

«Me proovime niivõrd mitte konkreetset juhtumit pulkadeks võtta, vaid Pere Sihtkapitali juhtumi valguses vaadata seda, et kas analoogsete juhtumite puhul on mingi süsteemne viga või on see lihtsalt ühekordne kuritarvitamine ja kuidas seda vältida,» selgitas Taro.

Komisjoni juht möönis, et ammendavaid vastuseid juhtunu kohta ta veel teisipäevaks saanud ei ole. «Istungi korraldamise otsus sündis ka mõnevõrra sellest, et kui see skandaal teatavaks sai, siis 48 tundi me tegelikult vaatasime, et mis juhtub. Et mida asjaomased asutused teevad,» ütles Taro, lisades, et reageeringud olid küllaltki leebed. «Nüüd on muidugi arenguid toimunud.»