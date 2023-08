SELGITAV KIRI ⟩ Eamets kolleegidele: ülikool ei keelanud ega informeerinud mind

Toon siinkohal ära ka Tartu Ülikooli juristi Aliis Liini vastuse minu järelpärimisele:

«Me saaksime neid volitada küll, kui nad teeksid neid uuringuid kas meie tellimusel või meiega koostöös.

Aga kui ma seda kirja ja lepinguprojekti vaatan, (vabandust, ütlen otse välja) tundub mulle see koostöö fabritseerimisena eesmärgiga saada enda eesmärkide täitmiseks lihtsamini juurdepääs isikuandmetele.

Minu seisukoht on küll, et ülikool võiks neid enda nimel tegutsema volitada üksnes siis, kui meil on ka tegelik puutumus nende uuringutega. Selle koostöölepinguga me ju võtame kaudselt vastutuse kogu selle tegevuse eest, mida nad uuringute korraldamisel teevad. Kuni selleni välja, et kui ilmneb, et metoodika ei ole adekvaatne, siis peab ülikool selle eest aru andma.

Ühesõnaga – minu meelest peaks oleme nii, et me kas tegelikult teeme neid uuringuid koostöös nendega (ja siis anname neile ka küsitava volituse) või kui me seda ei taha teha, siis ei anna ka fake volitust.»