Zelenskõi allkirjastas olulise Euroopa nõutud seaduse

«Allkirjastasin äsja ühe võtmeseaduse, mida Ukraina vajab Euroopa Liiduga läbirääkimiste alustamiseks meie riigi ühinemise üle. Läbirääkimiste avamine on kavas juba sel aastal. Seadus, mis tagab läbipaistva, professionaalse ja ausa kohtunike valiku konstitutsioonikohus. Meie riik on sammukese lähemal Euroopa Liiduga ühinemisele,» rääkis Zelenskõi.

UNIAN tõi välja, et 28. veebruaril 2022. aastal allkirjastas Ukraina president taotluse Ukraina Euroopa Liidu liikmeks saamiseks.

Sama aasta 23. juunil andis Euroopa Ülemkogu Ukrainale Euroopa Liidu liikmekandidaadi staatuse. Samal ajal esitas Euroopa Komisjon seitse soovitust, mis on vajalikud ühendusega liitumise kandidaatriigi staatuse säilitamiseks ja edasiseks üleminekuks Ukraina Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistele.

3. veebruaril 2023. aastal öeldi president Zelenskõi, Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheli ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ühisavalduses, mis kiideti heaks 24. Ukraina ja Euroopa Liidu tippkohtumise lõpus, et EL märgib kohtureformi tervikliku rakendamise tähtsust, et tagada edu Ukraina tulevase organisatsiooniga ühinemise protsessis.