Kiiruskaamerate vahel autode kiiruse mõõtmine ootab andmekaitse luba

«Kuivõrd taotlus on AKIs alles menetluses ning selle kohta ei ole tehtud otsust, ei saa transpordiamet praegu testimist läbi viia. Juhul, kui otsus on positiivne ning transpordiametile antakse vastav luba, alustatakse testimise ettevalmistamise ja projekti kommunikeerimisega,» märkis transpordiameti strateegilise planeerimise teenistuse direktor Kati Tamtik.

Trahviotsuseid uuringu ajal ei tehta

Transpordiamet sai juulis kliimaminister Kristen Michalilt (RE) ja valitsuse liikluskomisjonilt ülesande hakata mõõtma sõidukite keskmist kiirust kiiruskaamerate vahelistel aladel Eesti suurematel maanteedel.

«Tegemist on eeskätt metoodilise või niisuguse tehnilise uuringuga, et me saaksime liikluskomisjonis siis uuesti hinnata, kas see kui liiklusohutust tõstev meede võiks selles valikus olla, mida tulevikus kasutada,» rääkis Michal toona. Ta rõhutas, et uuringu käigus ei koguta isikuandmeid ega väljastata trahviotsuseid, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Võimalikud katselõigud, kus selliselt kiirust mõõtma hakatakse, asuvad Tallinna-Tartu, Tallinna-Narva, Tallinna-Pärnu ning Ääsmäe-Haapsalu maanteel.

Mõõtmisvahendina kasutatakse juba olemasolevaid statsionaarseid kiiruskaameraid ning uuringu eesmärk on tuvastada, milline on selleks nende tehniline võimekus.