Peaministri abikaasa osalusega ettevõte on jätkanud kaubavedusid Venemaale

Ettevõtte Stark Logistics tegevjuhi Kristjan Kraagi sõnul ei ole nad vedusid täielikult lõpetanud ning praegused vähesed sõidud on viimased koormad. «Osalt tehaste jääkide äratoomine-viimine, et saaks ära lõpetada,» täpsustas ta.

«Meie jaoks oli enne sõda normaalne teha Venemaale ja sealt tagasi 60–70 vedu kuus. Tänaseks on sellest järel ca üks-kaks vedu nädalas, mis on kõik seotud ühe kliendiga: Eesti ettevõte AS Metaprint, kes on Venemaal tootmise lõpetamise kulgemisest ka avalikult meediale rääkinud,» kommenteeris Kraag.

Koostööpartner: tegevus toimub inertsist

Postimees rääkis eelmisel nädalal põgusalt ka kergmetalltaarat tootva, firma Stark Logistics ainsa Venemaaga seotud kliendi Metaprindi juhi Martti Lemendikuga, kes andis mõista, et tegevus Venemaal toimub veel suuresti inertsist ning tegevuse peatamine võtabki aega.

«Tegemist on suurte süsteemidega, neil on inerts sees ja need seiskuvad siis, kui mingid sisendid saavad otsa,» vastas Lemendik Postimehe küsimusele, kas Metaprint veel Venemaal midagi teeb.

«Teatavasti mõjutavad meid Euroopa Liidu sanktsioonid ja piirangud ja me ei tohi toorainet ega sisendit sinna lähetada. Nad töötlesid nii kaua, kuni seal sai olemasolevaid laosaldosid ümber töödelda,» märkis Lemendik ning tõdes, et neil ei ole võimalik Venemaalt eriti raha koju tuua. «See on väga komplitseertud.»

Kraag ütles lühiintervjuus ERRile, et nende veod Venemaale on ajalooliselt olnud seotud Eestis asuvate kontsernide teenindamisega. «Kuna nendest vedudest kasusaajad ei ole Venemaa kodanikud, siis meie korraldatud veod ei jäta Venemaale raha.»