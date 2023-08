Väidetavalt Putini jahti varustanud ettevõtja sai riigilt üle 350 000 euro toetust

Teisipäeval kirjutas Postimees Aleksei Navalnõi Korruptsioonivastase Fondi uurimusele viidates, et kaks Eesti ettevõtet on seotud Venemaa presidendi Vladimir Putini isikliku jahi käigushoidmisega ajal, mil Vene sõjamasin Ukrainas naisi ja lapsi tapab. Nüüd selgub, et üks neist firmadest on korduvalt saanud riigilt toetusi.