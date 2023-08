Putin ei maininud oma kõnes kõmulist lennuõnnetust

Venemaa riiklik lennundusamet Rosaviatsia teatas, et Vene erasõjafirma Wagneri asutaja Jevgeni Prigožin oli allakukkunud lennuki pardal.

Samuri räägitakse Telegramis Wagneriga seotud kontol GreyZone, et Prigožin on surnud. «Olgu see õppetund kõigile. Alati tuleb lõpuni minna,» ringles Wagneriga seotud kontodel.