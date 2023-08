Kadõrov nimetas Prigožini surma suureks kaotuseks kogu riigile

Kadõrov kirjutas sotsiaalmeedias, et oli Prigožiniga pikka aega sõber olnud ning abistanud teda mõningates küsimustes Liibüas ja Aafrikas.

«Jevgeni Viktorovitš oli oma vanuse kohta väga aktiivne ja riigi mastaabis oluline isik. Kuid hiljuti ta kas ei näinud või ei tahtnud näha täit pilti riigis toimuvast. Palusin tal jätta isiklikult ambitsioonid ülimalt tähtsate riiklike asjade nimel. Kõik muu oleks saanud ka hiljem otsustada. Aga ta oli selline, Prigožin, oma raudse iseloomuga ja sooviga oma eesmärki saavutada just siin ja praegu,» rääkis Kadõrov.

USA kaitseministeerium teatas neljapäeval, et neil puudub teave, mis toetaks teooriaid, mille kohaselt kasutati Vene erasõjafirma Wagneri juhi Jevgeni Prigožini lennuki allatulistamiseks maa-õhk raketti.

«USA sõjaväelastel pole teavet, mis viitaks sellele, et juhtunus osales maa-õhk rakett,» ütles Pentagoni pressiesindaja Pat Ryder.

Lääne meedias levisid päeval mitmesugused teooriad Prigožini lennuki allakukkumise põhjuste kohta, mille seas ka versioon, et lennuk võidi alla tulistada Venemaa territooriumilt välja lastud maa-õhk tüüpi raketiga.

Ryder ütles, et tal ei ole teavet selle kohta, mis põhjustas Prigožini kasutatud eralennuki allakukkumise, kuid usub, et Vene erasõjafirma juht sai selle käigus surma.

«Meie hinnang on ja see põhineb paljudel teguritel, et ta tõenäoliselt tapeti,» lisas Ryder.