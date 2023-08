Metaprinti ja Stark Logisticsi tollipaberid on vaid ametkondlikuks kasutamiseks

Tolliosakonna valdkonnajuht Külli Kurvits andis poliitikutele mõista, et amet ei tohi väljastada informatsiooni eraettevõtete Metaprint AS ja Stark Logistics tegevuse kohta. «Saan öelda seda, et ettevõtte sõnad vastavad tõele, ehk ettevõte käitub sanktsioonide rakendamise mõttes korrektselt,» sõnas ta.