GALERII ⟩ Tallinna hotelli ehitusel tuli välja sajanditevanune laevuke

«Hetkel veel töö paadi väljapuhastamisega käib ja seetõttu ei saa põhjapanevaid järeldusi kahjuks teha,» kommenteeris arheoloog Rivo Bernotas. Küll aga oskas ta lisada, et arvestades paadi asukohta ja omaaegset merepiiri võiks see kõige hilisemalt pärineda 17. sajandi teisest poolest.

Nii arheoloog, linn kui ka AS Merko Ehitus toonitasid, et paadi leiukohal pole mingit pistmist trammiliini ehitusega.

«Viited maa all asuvale paadile avastati Sadama 4 objekti kaevetööde käigus 18. augustil,» täpsustas AS Merko kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kätlin Kaasik. «Nii nagu kord ette näeb, peatati ehitustööd ja teavitati leiust Muinsuskaitseametit, et saaks hakata välja selgitama, millega tegu. Töö paadi väljapuhastamisega veel käib. Kui arheoloogid on oma töö lõpetanud, selguvad lõplikult edasised sammud ja ka see, millal on võimalik ehitustöödega taas jätkata,» lisas Kaasik.

Vrakilt leiti ilmselt kaubaveoks mõeldud matt

Meremuuseumi teadur Priit Lätti lisas, et vrakk kuulub ligi 10 meetrit pikale ja 3 meetrit laiale tugevasti purunenud puitlaevale, millel on olnud üks mast. «Laeva ehitamisel on kasutatud klinkerplangutust, plangud on neetidega seotud, kaared plankude küljes naaglitega, tihitud loomakarvadega. Ta näeb välja klassikaline nö Skandinaavia tüüpi veesõiduk, mistõttu dateeringut on väga keeruline öelda,» kirjeldas Lätti.