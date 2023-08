GALERII ⟩ Pikett: EKRE nõuab Kaja Kallase tagasiastumist

Piketi korraldaja, EKRE juhatuse liikme Silver Kuusiku sõnul on vastuvõetamatu, et Eesti riigi juhtimist jätkab inimene, kelle abikaasa ajab äri Venemaaga.

«Neljapäevane pikett on esimene tõsisem hoiatus. Kui Kaja Kallas kõigest hoolimata jätkab, siis saab sellest hoiatusest esimene pulk pikas vastuhaku redelis. Tänane valitsus on oma aja ära elanud. Oleme valmis pikkadeks meeleavaldusteks, kuni peaminister mõistab, et rahva kannatus on katkenud,» ütles Kuusik.