Kõik see on kurvalt tuttav nii mõneski Eesti peres, kuid vahel pööravad tülli ka inimesed, kes elavad ühise katuse all laiemas tähenduses. Ühes Tallinna Mustamäe korteriühistus on konflikt majaelaniku ja korteriühistu juhi vahel käärinud juba mitu aastat. Suurest sõdimisest tekkinud stress on sundinud mõlemat poolt haarama tablettide järele ning kaalutakse kohtusse minemist.