Minister tõmbab väikekoolide sulgemisele pidurit: kutsun üles vallavõime lähtuma ainult laste huvidest

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kirjutas ühismeedias, et ta ei ole allkirjastanud Metsküla ja Virtsu koolide koolituslubade tühistamise taotlusi. «Koolitusload kehtivad ja nendel koolidel on luba õpetada. Ma ootan jätkuvalt vallavõimude kokkulepet koolikogukondadega, kuidas laste õigus haridusele saab tagatud. Kutsun üles vallavõime lähtuma ainult laste huvidest,» kirjutas minister.



Postimehele antud intervjuus sõnas Kallas väikekoole puudutavast rääkides, et tema ja regionaalminister Madis Kallas (SDE) on Lääneranna valla kahe kooli murele lahendust otsinud kevadest saadik. «Ma olen terve nädalavahetuse vahetanud Lääneranna volikogu liikmetega e-kirju ja palunud kooli sulgemist kaaluda, aga juriidiliselt ei ole mul ega valitsusel hoobasid, et teha otsuseid,» sõnas ta.



«Kui Lääneranna vallavalitsus teeks Virtsu kuueklassiliseks ja jätaks Metsküla avatuks, siis neil oleks kolm kooli, mis saaksid väikekooli toetust selle õppeaasta jaoks. See oleks märkimisväärne toetus. Tuleval õppeaastal oleks koos Varbla ja Koongaga viis kuueklassilist kooli, mis saaksid riigilt külakoolide toetust. Sellega saaks valla koolivõrku üleval pidada,» lisas Kallas.