USA: Põhja-Korea ja Venemaa relvaläbirääkimised edenevad aktiivselt

«Nagu me avalikult hoiatasime, siis edenevad Venemaa ja Põhja-Korea vahelised relvaläbirääkimised aktiivselt,» ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja Adrienne Watson.

«Meil on teavet selle kohta, et Kim Jong-un eeldab nende arutelude jätkumist,» lisas Watson.

Väljaanne New York Times teatas amal ajal, et Kim, kes reisib harva väljaspool oma riiki, suundub tõenäoliselt hiljem sel kuul Vladivostokki. Kim võib väljaande andmetel isegi Moskvasse reisida, kuid see pole veel kindel.