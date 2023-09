Endine Pääsküla prügila kaetakse biofiltritega

Sademevee äravoolu lihtsustamiseks rajati prügila perimeetrile 32 drenaažitoru, mis aitavad vältida sademevee sattumist kanalisatsiooni. Abilinnapea Joosep Vimma sõnul lõpetatakse Pääsküla prügilas gaasi kogumine. «Pääsküla prügila on jõudnud sellesse järelhoolduse faasi, kus gaasi enam suurtes kogustes ei teki. Sealne biogaas on muutunud sellega ka ebakvaliteetseks. Seetõttu pole enam vajalik ega ka otstarbekas senist gaasikogumissüsteemi kasutada. Vältimaks siiski tekkiva metaani jõudmist atmosfääri, rajame prügilale biofiltrid, mis metaani enne keskkonda jõudmist ära lagundab. Hoiame nii keskkonda, aga säästame ka järelhoolduse püsikuludelt,» rääkis Vimm.

Gaasi kompressorjaam ja viis reguleerjaama eemaldatakse. Nende asemele rajatakse kuus biofiltrit – viis biofiltrit pindalaga 2500 ruutmeetrit ning üks biofilter pindalaga 450 ruutmeetrit. Tööd tehakse kahes etapis ja need kestavad kuni 2024. aasta juunini. Töid teeb AS EG Ehitus ja omanikujärelevalvet teeb AS Infragate Eesti. Projekti maksumus on ligi 850 000 eurot. Biofiltrite rajamistööd ei mõjuta Pääsküla jäätmejaama igapäevast tegevust.