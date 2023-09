Herem: tean, et õppuse aeg tundub koormav, aga hiljem on saunal ja õllel vabaduse mekk

«Seetõttu on just praegu see õige koht, kus neil tuleb väljaõppes endal võtta initsiatiiv ja tunda vastutust selle ees, et kui ta läheb õppustelt koju, siis ta on parem sõdur.»

Kaitseväe juhataja sõnul on kahe päeva jooksul kogunenud positiivne tagasiside selge suunis nendele tuhandetele reservväelastele, kellel ussisõnade õppimine Kirde, Lääne ja Lõuna maakaitseringkonna üksuste koosseisus alles järgmistel nädalatel algab. «Tahan öelda reservväelastele, kes on alles tulemas Ussisõnadele, et see aeg, mis te olete õppusel võib teile tunduda koormav, kindlasti on see koormav teie kodustele. Aga ma ütlen, et kui see õppus on läbi ja te olete saunas ja näiteks võtate seal õlut, siis sellele kõigel on vabaduse mekk juures,» ütles kindral Herem.