Keskerakonna vastvalitud esimees Mihhail Kõlvart lausus Oti ametisse määramisest kõnelevas pressiteates, et Eesti suurim erakond vajab täiskohaga tegevjuhti. «Mul on hea meel, et Ott on valmis seda vastutust kandma. Anneli saab Keskerakonna peasekretärina edukalt rakendada riigikogu liikme, ministri ja Võrumaa piirkonna juhina hangitud kogemusi,» leidis Kõlvart. Oti sõnul tuleb esmalt tagada erakonnas töörahu ja suurendada erakonna nähtavust kõikjal Eestis. «Mõistagi toovad suured muudatused esile erinevaid emotsioone. Ka minul saab olema sisseelamise periood. Esimene ülesanne saab loomulikult olema suhtlus erakonnaliikmetega, aga muidugi ka uute tööde ja plaanide käivitamine,» lausus Ott.