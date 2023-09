Ometi on Venemaa tollideklaratsioonide andmetes kirjas, et mõned Eesti ettevõtted on ikkagi saanud Vene naftatooteid kuni 5. veebruarini, kui terve euroliit selle äri lukku lõi. Kirjas on 73 laadungit kaupa. Seega ei pruukinud Eesti enda sanktsioon Vene naftat ikkagi osaliselt kinni pidada.